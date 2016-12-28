Кабмин изменил пропорции распределения ЕСВ

Кабинет министров Украины изменил пропорции распределения единого социального взноса (ЕСВ), увеличив до 82,5% долю, направляемую на пенсионное страхование.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства социальной политики, с целью сбалансирования бюджетов Пенсионного фонда и фондов социального страхования на 2017 год на бездефицитной основе правительство уменьшило долю ЕСВ, направляемую в фонд на случай безработицы, с 7,1767 до 6,3596%; на страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве - с 14,2657 до 11,1204%.

При этом доля ЕСВ, направляемая на пенсионное страхование, была увеличена с 78,5576 до 82,52%.