"ДТЭК" закупит дополнительно 100 тыс. тонн газового угля из Польши

"ДТЭК Энерго" заключила контракт на импорт еще 100 тыс. тонн угля марки "Г" из Польши.

Как сообщила пресс-служба энергокомпании, уголь будет поставлен до конца февраля 2017 года для обеспечения стабильной работы теплоэлектростанций (ТЭС) компании зимой. ДТЭК также продолжает выкупать весь свободный объем угля у государственных шахт.

В пресс-службе отмечают, что средняя температура в декабре была -3.3°С, что является одним из самых низких показателей за последние несколько лет. Такие температуры привели росту потребления электроэнергии в стране 1-27 декабря на 8%, а сжигание угля на ТЭС компании – на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Мы продолжаем вести интенсивную работу по обеспечению углем наших ТЭС. Добыча собственного угля возросла на 8% с начала года. Максимально увеличены закупки государственного угля. Дополнительные объемы угля мы закупаем еще в Польше. Так 50 тыс. тонн поступят на наши ТЭС уже в январе, еще 50 тыс. тонн – в феврале", - отметил коммерческий директор "ДТЭК Энерго" Виталий Бутенко.

При этом средние поставки угля из государственных шахт составляют 45-60 тыс. тонн в месяц, и ДТЭК готов наращивать объемы закупок.

В декабре текущего года ТЭС "ДТЭК Энерго" для покрытия потребности энергосистемы Украины увеличили среднесуточное производство электроэнергии на 37% к аналогичному периоду прошлого года – до 123 млн кВт-ч.

Ранее ДТЭК приобрел в Польше 1 30 тыс. тонн угля газовой марки для его сжигания в текущем отопительном сезоне.

ДТЭК в 2014 году завершил процесс формирования системы управления бизнесом. Стратегический холдинг ДТЭК является 100%-ным собственником и осуществляет общее управление тремя операционными компаниями: "ДТЭК Энерго", обеспечивающей управление активами в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции, "ДТЭК ВИЭ" – в альтернативной энергетике и "ДТЭК Нефтегаз" – в добыче нефти и газа.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.