Кабмин переназначил замминистра образования и науки Гребу

Кабинет министров Украины переназначил Романа Гребу с должности заместителя министра образования и науки - руководителя аппарата на должность замминистра образования и науки.

Как сообщил сам Р.Греба агентству "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду и он был назначен на должность замминистра.

Ранее Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров назначить государственным секретарем Министерства образования и науки бывшего заместителя министра Павла Полянского. Должность госсекретаря вводится в министерствах вместо должности замминистра - руководителя аппарата.