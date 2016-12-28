Экономика

13:45 28.12.2016

Кабмин переназначил замминистра образования и науки Гребу

Кабинет министров Украины переназначил Романа Гребу с должности заместителя министра образования и науки - руководителя аппарата на должность замминистра образования и науки.

Как сообщил сам Р.Греба агентству "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду и он был назначен на должность замминистра.

Ранее Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров назначить государственным секретарем Министерства образования и науки бывшего заместителя министра Павла Полянского. Должность госсекретаря вводится в министерствах вместо должности замминистра - руководителя аппарата.

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