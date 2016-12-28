Кабмин назначил госсекретарем Минсоцполитики действующего замминистра Иванкевича

Кабинет министров Украины назначил государственным секретарем Министерства социальной политики действующего заместителя министра – руководителя аппарата Виктора Иванкевича.

Министр социальной политики Андрей Рева сообщил журналистам, что соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

56-летний В.Иванкевич занимает должность замминистра с марта 2014 года, в 2011-2014 годах был руководителем Института развития общества, общественного здоровья, социального страхования и кредитования, социально-экономического департамента, департамента по вопросам социального диалога и социального страхования Федерации профсоюзов Украины, а в 2007-2010 гг. также являлся заместителем министра социальной политики.