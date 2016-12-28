Delta Air отменила заказ на 18 самолетов Boeing 787 Dreamliner
Американская Delta Air Lines Inc., вторая по количеству перевозимых пассажиров авиакомпания мира, официально сообщила об отмене заказа на поставку 18 широкофюзеляжных самолетов Boeing 787-8 Dreamliner на сумму свыше $4 млрд, говорится в ее пресс-релизе.
Заказ, датированный 2005 годом, достался Delta в рамках сделки по приобретению Northwest Airlines в 2008 году. В 2010 году поставка воздушных судов была перенесена на 2020 год, и уже тогда большинство экспертов сошлись во мнении, что заказ в конечном счете будет аннулирован.
Условия расторжения контракта не раскрываются.
При этом представители Delta подчеркнули, что заказ на поставку 120 узкофюзеляжных самолетов Boeing 737-900ER остается в силе. Данные самолеты обладают повышенной дальностью полета и способны перевозить до 200 пассажиров.