Правительство утвердило повышение с 2017 г. первого тарифного разряда до 1,6 тыс. грн

Кабинет министров Украины утвердил повышение первого тарифного разряда Единой тарифной сетки до 1,6 тыс. грн с 1 января 2017 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

"На ваше рассмотрение выносится проект постановления Кабинета министров Украины об оплате труда сотрудников учреждений и организаций отдельных сфер бюджетной сферы. Речь идет о Единой тарифной сетке в Украине с 1 января", - сказал министр социальной политики Андрей Рева в ходе заседания.

Он уточнил, что первый тарифный разряд вырастет на 265 грн до 1,6 тыс. грн.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, сейчас основной задачей правительства и профсоюзов является совместный контроль за выполнением решения о повышении минимальной зарплаты и тарифного разряда.