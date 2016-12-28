Экономика

12:00 28.12.2016

Госбюджет на 2017г предусматривает увеличение финансирования Нацкомфинуслуг на 91%

Финансирование деятельности Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), в государственном бюджете Украины на 2017 год определено в размере 52,235 млн грн, что на 90,99% больше, чем было предусмотрено бюджетом на 2016 год (27,349 млн грн).

Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", обнародованном на сайте Верховной Рады, на заработную плату работников комиссии планируется выделить 40 млн грн, что более чем в два раза превышает плановые расходы на эти цели в госбюджете-2016 (19,713 млн грн).

Как сообщалось, госбюджет-2017 строился на прогнозе роста реального ВВП Украины в 3% и номинального на 14,2% – до 2,585 млрд грн при инфляции 8,1%.

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