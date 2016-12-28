Пенсионный фонд должен стать бездотационным в среднесрочной перспективе

Пенсионный фонд Украины должен стать бездотационным в среднесрочной перспективе, считает премьер-министр Владимир Гройсман.

"Наша с вами задача, чтобы Пенсионный фонд в среднесрочной перспективе перестал быть дотационным, а пенсия украинских граждан выросла, причем выросла существенно", - сказал он на заседании правительства в среду, представляя среднесрочный план действий Кабмина на 2017-2020 годы.

В.Гройсман отметил, что правительство работает над достижением данных целей.