Экономика

11:58 28.12.2016

Пенсионный фонд должен стать бездотационным в среднесрочной перспективе

Пенсионный фонд Украины должен стать бездотационным в среднесрочной перспективе, считает премьер-министр Владимир Гройсман.

"Наша с вами задача, чтобы Пенсионный фонд в среднесрочной перспективе перестал быть дотационным, а пенсия украинских граждан выросла, причем выросла существенно", - сказал он на заседании правительства в среду, представляя среднесрочный план действий Кабмина на 2017-2020 годы.

В.Гройсман отметил, что правительство работает над достижением данных целей.

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