"Нафтогаз Украины" предлагает Минэнергоугля передать ему в хозведение ГРС и эксплуатацию облгазами за ежегодную плату в 15% стоимости

Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" предлагает Министерству энергетики и угольной промышленности передать государственные газораспределительные сети (ГРС) ему в хозяйственное ведение с дальнейшим использованием имущества облгазами за ежегодную плату в 15% остаточной стоимости.

Соответствующе мысли изложены в письме НАК в адрес Минэнергоугля от 1 декабря.

По мнению НАК, сети целесообразно закрепить на правах хозведения за обособленным подразделением "Нафтогаза Украины" – "Центром метрологии и ГРС".

Как отмечено в письме, в свою очередь НАК должна подписать с облгазами (которые фактически используют ГРС в своей работе – ИФ) договора об эксплуатации имущества с ежегодными отчислениями 15% его остаточной стоимости в госбюджет.

"Остаточная стоимость имущества госдуарственных ГРС, по состоянию на 1 июля 2016 года составляет 4 млрд 752 млн грн. По нашим расчетам, в случае перехода на платное использование ГРС государственный бюджет в 2017 году может получить 712,8 млн грн … все средства целесообразно направить на достройку подводящих газопроводов (распоряжение правительства №1001 от 2009 г.)", - отмечено в письме.

По данным НАК, компания уже обратилась с предложениями о подписании допсоглашений о платном использовании государственных ГРС к ПАО "Одессагаз", ПАО "Коростышевгаз" и ПАО "Мариупольгаз".

"Одессагаз" согласилось подписать дополнительное соглашение и подписало его с протоколом разногласий, что создает предпосылки для реального перехода на платное использование государственных ГРС, находящихся на балансе указанного общества", - резюмировали в "Нафтогазе".

Как сообщалось, закон о госбюджете-2017 предусматривает, что Кабмин до 1 марта 2017 года должен внести на рассмотрение Верховной Рады предложения по изменению закона "Об аренде государственного и коммунального имущества" для решения вопроса предоставления в аренду ГРС, собственником которых является государство.