Экономика

11:42 28.12.2016

Украина должна перейти на масимально собственную добычу газа до 2020 года - премьер

Украина до 2020 года должна перейти на максимально собственную добычу газа, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы ставим задачу до 2020 года перейти на максимально собственную добычу газа и на свой газ, и это будет положительно влиять на развитие национальной экономики, на курс национальной валюты ", - сказал он на заседании правительства в среду.

По его словам, необходимо меньше потреблять энергоресурсов, при этом качество услуг должно быть улучшено, а инвестиции в энергосектор должны вырасти.

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