Спотовые цены на уран не изменились за неделю

Спотовые цены на уран не изменились за неделю.

По данным отраслевой консалтинговой компании Ux Consulting Co (UxC), концентрат закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана) с немедленной поставкой по итогам завершившейся 26 декабря недели стоил $20,25 за фунт, по итогам завершившейся 19 декабря недели цена также равнялась $20,25 за фунт.

Основные объемы урана продаются в обход открытого рынка в рамках долгосрочных контрактов между потребителями ядерного топлива и добывающими компаниями. На спотовом рынке, участниками которого являются также финансовые инвесторы, торгуется незначительная часть сырья с поставкой в пределах 12 месяцев. Ценовые котировки публикуют UxC и TradeTech.