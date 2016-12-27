Порошенко подписал закон о минзарплате 3200 грн и обязательных платежах "спящих" ФОП

Президент Петр Порошенко подписал закон №5130 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", который по инициативе правительства с 1 января 2017 года повышает минимальную заработную плату (м.з.п.) в Украине вдвое – до 3200 грн в месяц.

Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады во вторник, хотя окончательный текст закона на нем пока отсутствует.

Закон также расширил полномочия органов власти, в том числе органов местного самоуправления, по проверкам выплаты зарплаты на предприятиях, ужесточив ответственность работодателей.

Эксперты группы "Налоговая и бюджетная реформа" Реанимационного пакета реформ (РПР) просили президента применить право вето к этому закону, так как отдельные его нормы существенно ухудшают условия ведения предпринимательской деятельности и были приняты без надлежащего публичного обсуждения.

"Закон содержит опасную норму, которая применяется к физическим лицам-предпринимателям и лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность: необходимость уплаты ЕСВ (единый социальный взнос – ИФ) на уровне минимального страхового взноса (с учетом новой м.з.п. – 704 грн) даже при отсутствии хозяйственной деятельности и, соответственно, дохода", – отмечали эксперты РПР.

Эксперты настаивали, что такая норма является контрпродуктивной, так как ее реализация приведет к массовому прекращению деятельности ФЛП и ухудшению условий для тех, кто ведет предпринимательскую деятельность эпизодически или временно прекратил ее под влиянием неблагоприятных обстоятельств.

"Во-вторых, закон предоставляет право органам местного самоуправления выступать с инициативой проверок бизнеса, организовывать их проведения, а при осуществлении полномочий в сфере контроля за соблюдением законодательства о труде и занятости населения самостоятельно проводить проверки предприятий, учреждений и организаций, которые не находятся в коммунальной собственности, а также физических лиц, использующих труд наемных работников", – указывали эксперты РПР. По их мнению, такая норма усилит репрессии против бизнеса, особенно малого.

Они прогнозировали, что соответствующая норма будет способствовать реализации опасного последствия недавнего повышения минимальной заработной платы, а именно - уменьшению реальной занятости.

Однако премьер Владимир Гройсман во вторник предупредил работодателей о необходимости строго следовать нормам нового закона. "Обнаруженное несовпадение в том, что человек работает полный рабочий день, а оформлен как на неполный, будет караться штрафом в сотни тысяч гривен. За недопуск ответственных лиц на предприятие для осуществления проверки также предусмотрены штрафные санкции", - заявил он.

Премьер сообщил, что поручил вице-премьеру Павлу Розенко провести в декабре всеукраинское селекторное совещание с участием представителей министерств образования, здравоохранения, социальной политики, Государственной фискальной службы, Государственной аудиторской службы, Пенсионного фонда, Государственной службы по труду, профсоюзов и профильных заместителей глав государственных администраций "для того, чтобы никому не было повадно играть с минимальной заработной платой".

"Я думаю, что мы за несколько месяцев порядок в этот сфере наведем. Понятно, что не все сразу с пониманием и уважением отнесутся к работающим людям, но правительство поможет всем понять неотвратимость этого пути и необходимость его выполнения", - заявил В.Гройсман.

Подписанный президентом закон также устанавливает норму, что для плательщиков единого налога первой группы сумма единого взноса не может быть меньше 0,5 минимального размера страхового взноса.

В законе о пенсионном обеспечении до 31 декабря 2017 года продлено ограничение максимальной пенсии на уровне 10,74 тыс. грн. Кроме того, до конца 2017 года будет действовать норма о том, что не выплачиваются назначенные пенсии и ежемесячное денежное содержание лицах (кроме инвалидов, участников боевиков действий), занимающим должности на государственной службе, в прокуратуре и судах.

В связи с повышением м.з.п. вдвое ответственность за административные правонарушения и сумма залогов согласно УПК будет отвязана от м.з.п т привязана к прожиточному минимуму, размер которого повышается незначительно – примерно на прогнозный уровень инфляции.