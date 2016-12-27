Курс гривни на межбанке во вторник упал на 30 коп. - до 26,65 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 26,65 грн/$1 с 26,35 грн/$1 к завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,60-26,70 грн/$1.

Как пояснили в Национальном банке Украины (НБУ), чрезмерный спрос на иностранную валюту на межбанковском рынке вызван ситуативными факторами. В частности, Рождественские выходные в США и Европе ограничили предложение валюты на рынке. Кроме того, спрос на инвалюту вырос на фоне получения компаниями-экспортерами возмещения НДС на минувшей и текущей неделе.

С целью сглаживания чрезмерных курсовых колебаний НБУ во вторник провел аукц ион по продаже валюты с заявленным объемом $80 млн, в ходе которого реализовал $46,8 млн по курсу до 26,68 грн/$1. Н а аукцион были поданы заявки на $68,1 млн по курсу от 26,4 грн/$1 до 26,68 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 26,6 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 26,6371 грн/$1.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в о вторник снизился до 26,6507 грн/$1 с 26,3656 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $332,64 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$136,06 млн.

Государственный бюджет Украины на 2016 год принят на базе среднегодового курса гривни 24,1 грн/$1.

По ожиданиям Министерства финансов, к концу 2016 года курс национальной валюты составит 24,4 грн/$1.

Согласно обновленной программе расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда (МВФ) для Украины, курс гривни к доллару США к концу 2015 года прогнозировался на уровне 23,5 грн/$1, к концу 2016-го - 24,4 грн/$1, к концу 2017 года – 24,9 грн/$1.