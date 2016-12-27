Экономика

17:44 27.12.2016

Мининфраструктуры согласовало предложение "Укрзализныци" о повышении грузовых тарифов в 2017г

Тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложение ПАО "Укрзализныця" о повышении тарифов на грузовые перевозки в 2017 году.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун в ходе итоговой годовой пресс-конференции в министерстве во вторник.

При этом он не уточнил, изменились ли проценты повышения в предложении ПАО, добавив что, предложение по повышению пассажирских тарифов пока не согласовано.

Как сообщалось, "Укрзализныця" вынесла на рассмотрение соответствующих министерств и ведомств вопрос индексации тарифов на пассажирские перевозки на 35%. Индексировать тарифы предлагается в два этапа: в первом квартале 2017 года и в четвертом - по 16%.

Кроме того, предлагается повысить тарифы на грузоперевозки на 25%. Это предложение вызвало резкую критику грузовладельцев, несмотря на то, что "Укрзализныця" выразила готовность под меморандум направить средства от повышения грузовых тарифов на обновление подвижного состава.

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