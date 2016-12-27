Задолженность по выплате зарплаты в Украине в ноябре 2016 г. возросла на 2,1%

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в ноябре 2016 года возросла на 2,1% (на 42 млн грн), с начала года – на 6,6%, и на 1 декабря текущего года составила 2,004 млрд грн.

Как сообщила Государственная служба статистики во вторник, сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась в ноябре на 3,1%, или на 40,3 млн грн и на 1 декабря 2016 года составила 1,331 млрд грн.

Более половины задолженности сформировано в Луганской (23%), Донецкой (17,8%) и Харьковской (10,9%) областях.

Как сообщило статведомство, увеличение задолженности по заработной плате в минувшем месяце текущего года зафиксировано в Винницкой (на 23,4%), Запорожской (на 15,2%), Сумской (на 12%), Полтавской (на 10,9%), Черновицкой (на 10,2%), Волынской (на 7,8%), Ривненской (на 7%), Харьковской (на 6,9%), Днепропетровской и Николаевской (на 2,5%), Львовской (на 2%) областях.

При этом задолженность по зарплате в ноябре-2016 сократилась в Хмельницкой (на 23,9%), Херсонской (на 16,8%), Одесской (на 7,2%), Черниговской (на 6,9%), Кировоградской (на 4,9%), Киевской (на 3,8%), Закарпатской (на 3%), Тернопольской (на 0,4%) областях и Киеве (на 8,5%).

По данным Госстата, на 1 декабря 2016 года основная доля общей суммы долга приходилась на промышленность (74,6%), транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность (9,6%).

В ноябре-2016 задолженность по выплате заработной платы увеличилась в сфере искусства, спорта, развлечений – до 5,812 млн грн (на 11,9%); в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 7,909 млн грн (на 9,2%), в сфере временного размещения и организации питания - до 4,665 млн грн (на 5%), промышленности – до 1,494 млрд грн (на 4%), информации и телекоммуникации – до 3,427 млн грн (на 3,2%), финансовой и страховой деятельности – до 16,644 млн грн (на 2,8%).

При этом сокращение задолженности по зарплате наблюдалось в сфере образования – до 7,089 млн грн (на 22,9%), здравоохранении – до 8,669 млн грн (на 18,7%); в сфере государственного управления и обороны, социальном страховании – до 4,616 млн грн (на 12,4%), сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве – до 13,909 млн грн (на 9,5%), профессиональной, научной и технической деятельности – до 126,655 млн грн (на 7,2%), строительстве – до 83,149 млн грн (на 3,2%)

Официальный курс на 27 декабря – 26,365578 грн/$1.