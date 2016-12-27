МЭРТ планирует расширить "ProZorro.Продажи" в 2017 г. на малую приватизацию и аренду госимущества

Система "ProZorro.Продажи" с 2017 года начнет в обязательном порядке использоваться для организации продаж Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также ее планируется применить для малой приватизации и отбора арендаторов государственного и коммунального имущества, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Мы очень надеемся, что в 2017 году мы также сможем использовать систему "ProZorro.Продажи" для малой приватизации и аренды государственного и коммунального имущества", – сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

М.Нефедов также отметил, что в планах на следующий год завершение длящейся уже полтора года интеграции системы госзакупок "ProZorro" с Единым государственным реестром предприятий и физдлиц-предпринимателей.

"Я верю в то, что мы ее (интеграцию – ИФ) успешно закроем в 2017 году, точно также как интеграцию с реестрами ГФС и МВД", - сказал замминистра.

По его словам, ведется работа над системой риск-менеджмента, которая позволяла бы обрабатывать более 500 Гб информации, ежемесячно поступающей в "ProZorro".

"Наша цель – делать автоматический мониторинг, находить рискованные тендеры еще до их проведения", – пояснил М.Нефедов.

Согласно данным Минэкономразвития, ГП "Прозорро" по итогам девяти месяцев 2016 года увеличило выручку от реализации в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 28,23 млн грн, а его чистая прибыль составила 9,85 млн грн по сравнению с 2,15 млн грн за аналогичный период прошлого года.