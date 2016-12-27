Экономика

15:14 27.12.2016

Повышение минимальной зарплаты с 2017г на местах не нуждается в дополнительных разъяснениях из Киева

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что повышение уровня минимальной заработной платы с 2017 года на местах не нуждается в дополнительных разъяснениях из центра.

"Разъяснения уже все есть: если тарифная сетка 1,6 тыс. грн, то все в бюджетной сфере понимают как начислить заработную плату", - сказал премьер журналистам в ходе посещения Государственной пожарно-спасательной части №13 в Киеве во вторник.

В.Гройсман отметил, что в повышении зарплаты нет ничего сложного и его просто необходимо осуществить.

"Тут нет ничего сложного и не нужно делать миллион разъяснений - просто выполнить норму закона и, я считаю, что это обязанность для всех", - сказал премьер-министр.

В.Гройсман добавил, что 29 декабря вице-премьер-министр - министр социальной политики Павел Розенко совместно с Минобрнауки, Минздравом, Пенсионным фондом, Госслужбой труда и Фискальной службой проведут всеукраинское селекторное совещание для решения всех возможных вопросов.

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