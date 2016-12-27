НБУ в конце декабря предоставил ПриватБанку рефинансирование на 10,75 млрд грн - источник

Национальный банк Украины (НБУ) в конце декабря предоставил ПриватБанку (Днепр) кредит рефинансирования на сумму 10,75 млрд грн, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в банковских кругах.

В пресс-службах ПриватБанка и Национального банка Украины (НБУ) агентству "Интерфакс-Украина" не подтвердили и не опровергли данную информацию.

Как сообщалось, Нацбанк 18 декабря предоставил ПриватБанку кредит рефинансирования на 15 млрд грн под 16% годовых на срок до 30 декабря 2016 года с целью поддержки ликвидности и обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов, работы отделений и банкоматов, своевременных расчетов.

"Из общей суммы рефинансирования, предоставленного в декабре на общую сумму почти 26 млрд грн - сразу станет понятен отток средств из банка – приблизительно 1,5 млрд грн в день, что было предсказуемо и неизбежно. Часть клиентов уходит в другие банки. Кредитование бланковое, то есть будет погашаться за счет ОВГЗ, было неизбежной частью процесса. Величина кредитования говорит о том, что это предсказуемый и управляемый процесс", - прокомментировал источник.

Как сообщалось, во второй декаде декабря заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что НБУ готов реструктуризировать задолженность ПриватБанка по рефинансированию, которая в настоящий момент составляет 19 млрд грн, в том числе просроченная – 14 млрд грн.

"Большая часть (кредитов рефинансирования – ИФ) покрыта залогом. Они (объекты залога – ИФ) находятся в собственности связанных с акционерами ПриватБанка лиц", – уточнил зампред НБУ Олег Чурий.

Как сообщалось, Кабинет министров по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря принял решение о национализации финучреждения.

Объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивался в пределах 116,8-148 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины 21 декабря подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка за 1 грн.

ПриватБанк основан в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 31 марта 2016 года его крупнейшими акционерами являлись Геннадий Боголюбов (прямое участие- 33,2525%, опосредованное - 8,3244%) и Игорь Коломойский (прямое участие - 41,6572%, опосредованное - 8,3244%).

Согласно информации НБУ, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов (271,837 млрд грн) банк являлся крупнейшим среди 100 действовавших в стране банков.