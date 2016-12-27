МЭРТ рассчитывает завтра принять решение по дальнейшей работе ОПЗ

Министерство экономического развития и торговли Украины рассчитывает в среду принять решение по дальнейшей работе ПАО "Одесский припортовый завод", заявил глава ведомства Степан Кубив на пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Три дня назад было проведено совещание под моим председательством по ОПЗ, где были привлечены соответствующие министерства и НАК "Нафтогаз Украины". Завтра до обеда должны быть экономико-финансовые расчеты и будет принято решение. Здесь будет играть роль экономика и безопасность, я бы даже сказал – безопасность и экономика", - сказал он.

С.Кубив добавил, что на сегодня деятельность ОПЗ является убыточной.

Как сообщалось, ПАО "Одесский припортовый завод" за прошлую неделю нарастило долг перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ на 91% (на 479,357 млн грн) – до 1,004 млрд грн.

По прогнозу "Нафтогаза", при текущей динамике долг ОПЗ до конца текущего года может достигнуть 1,5 млрд грн.

С момента принятия Кабинетом министров решения о возложении на НАК специальных обязательств по поставке ОПЗ газа завод перечислил госхолдингу всего 5 млн грн.