Экономика

12:00 27.12.2016

Комиссия Госавиаслужбы не смогла удовлетворить ни одной заявки Yanair на полеты в Израиль

Комиссия Государственной авиационной службы (Госавиаслужба) Украины по рассмотрению вопросов о правах на эксплуатацию воздушных линий 27 декабря приняла ряд решений о рекомендации главе службы выдать или отказать в выдаче назначений ряду украинских авиакомпаниям.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", авиакомпания Yanair планировала получить право на ежедневные полеты по маршруту Запорожье - Тель-Авив, однако ввиду того, что на момент подачи заявки она имела задолженность по уплате в авиаспецфонд в сумме 195 тыс. грн, ей было отказано в удовлетворении заявки.

Кроме того, "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и Yanair просили расширить им частоты на маршруте Львов - Тель-Авив (МАУ – с четырех до пяти в неделю, Yanair – с двух до трех) и на маршруте Киев - Тель-Авив (МАУ – до 28 рейсов в неделю, Yanair – с одного до семи). В ходе заседания по вопросу расширения частоты на маршруте Львов - Тель-Авив комиссия не приняла решения ни в пользу МАУ, ни в пользу Yanair, мотивируя это тем, что действующие правила не предусматривают механизма разделения частоты в рамках внесения изменений в документ о праве на эксплуатацию воздушных линий. В отношении последнего маршрута Госавиаслужба к настоящему времени не получила ответа от авиационных властей государства Израиль на предложение увеличить частоту выполнения рейсов. Сейчас все 24 частоты заняты, поэтому комиссия приняла решение отказать в удовлетворении этих заявок.

МАУ также просила расширить частоты на маршрутах Винница - Тель-Авив с двух до трех рейсов в неделю, Киев - Запорожье – с семи до 14, и комиссия рекомендовала выполнить эту заявку.

Помимо того, ведомство рекомендовало удовлетворить заявку авиакомпании "Южмашавиа" на пролонгирование срока действия права на эксплуатацию воздушных линий для перевозок в других странах до 31 декабря 2022 года.

Как сообщалось, Украина и Израиль сняли существующие ограничения относительно количества назначенных авиакомпаний для регулярных воздушных перевозок по основному маршруту Киев - Тель-Авив - Киев и другим маршрутам между странами, а также относительно пунктов прилета/вылета.

Кроме того, Госавиаслужба предложила Гражданской авиационной власти Израиля увеличить количество частот по маршруту Киев – Тель-Авив – Киев до 31 рейса в неделю и по маршрутам Львов – Тель-Авив – Львов, Запорожье – Тель-Авив – Запорожье до 14 рейсов в неделю каждый.

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