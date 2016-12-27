Днепропетровская ОГА решила перезапустить идею индустриального парка "Павлоград"

Глава Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Валентин Резниченко ликвидировал индустриальный парк "Павлоград", созданный решением его предшественника Игоря Коломойского от 5 февраля 2015 года, и решил создать его заново.

Соответствующее распоряжение глава ОГА принял 13 декабря, утвердив им концепцию индустриального парка (ИП).

Согласно ей, парк создается сроком на 30 лет на участке государственной земли промышленного назначения площадью 250 га, ограниченном территориями госпредприятия "производственное объединение "Южмаш им.Макарова" и ООО "Павлоградский завод технологического оборудования".

"Приоритетными направлениями деятельности для определения функционального назначения ИП "Павлоград" являются новые производства с использованием экологических, энергосберегающих, инновационных и Hi-tech технологий в широком спектре отраслей, в частности: машиностроении, изготовлении стройматериалов, логистической деятельности, легкой и перерабатывающей промышленности", – говорится в документе.

Предполагается, что инфраструктура для ИП будет строиться в три этапа: 1 этап – 50 га, 2 этап – 100 га и 3 этап – 100 га.

По расчетам инициаторов, для создания парка необходимо почти 156 млн грн, которые планируется привлечь из государственного и областного бюджета, а также от управляющей компании, а также 11 млн грн на строительство электросетей и около 4 млн грн – на подключению к газу, воде и автодороге. Предполагается, что создание парка позволит привлечь $375 млн инвестиций.

Днепропетровская ОГА уже объявила конкурс по отбору управляющей компании ИП "Павлоград", которые принимаются до 13 января 2017 года.