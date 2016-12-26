"Киевпастранс" запускает четыре постоянных ночных маршрута

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" с 30 декабря 2016 года вводит три троллейбусных и один автобусный маршрут, которые будут на постоянной основе перевозить пассажиров в ночное время, с 23:00 до 6:00, сообщается на веб-сайте компании в понедельник.

Согласно сообщению, ночные троллейбусные маршруты № 91Н, № 92Н и № 93Н будут курсировать от Центрального ж/д вокзала до ул. Милославской, от Южного ж/д вокзала до просп. Свободы, и от станции метро "Площадь Льва Толстого" до ул. Чернобыльская соответственно.

Ночной автобусный маршрут № 137 будет курсировать от Центрального ж/д вокзала до ст. м. "Харьковская".

"Стоимость проезда в ночных маршрутах КП "Киевпастранс" пока что будет составлять 3 грн. В течение 20 дней будет проводиться обследование пассажиропотока на троллейбусных маршрутах № 91Н, № 92Н, № 93Н и автобусном маршруте № 137. Окончательная экономически обоснованная цена будет установлена после полного мониторинга работы новых маршрутов в ночное время. Надеюсь, новые маршруты будут пользоваться спросом среди киевлян и гостей столицы", – цитируется в сообщении генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.