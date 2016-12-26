Власти Киева в 2017г направят 70 млн грн на ремонт теплосетей

Власти Киева намерены в 2017 году направить 70 млн грн из столичного бюджета на ремонт теплосетей, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

"Мы не выделяли средства на теплоэнергетику. Однако, учитывая факт завершения контракта с "Киевэнерго", а сегодняшнее состояние оборудования является неудовлетворительным, мы начинаем ремонтировать теплосети и заменять их новыми энергосберегающими. Выделяем 70 млн грн на ремонт наиболее аварийных тепловых сетей. Должны поменять около 15 км за эти деньги", – сказал он на пресс-брифинге в Киеве в понедельник.

П.Пантелеев также сказал, что в 2017 году после завершения действия соглашения ПАО "Киевэнерго" по управлению столичными тепловыми сетями город может временно принять на себя функции по управлению такими активами, пока будет проходить поиск нового инвестора.

"Функции "Киевэнерго" будет выполнять муниципальная структура, в то же время параллельно мы будем искать инвестора. Как нам видится, это может быть мощная международная компания, которая на конкурсных условиях сможет зайти и эффективно управлять энергетикой Киева. Учитывая, что теплоэнергетика в стране убыточна, особо желающих нет. Мы осознаем, что городу нужно будет взвалить это бремя на свои плечи и попытаться сделать лучше, чем это было до этого", – отметил замглавы КГГА.

По словам П.Пантелеева, в 2017 году столичные власти планируют направить 15,9 млн грн на установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), счетчиков тепла и внедрение системы дистанционного регулирования теплоснабжения в учреждениях бюджетной сферы.

"Мы планируем создать систему, которая с помощью дистанционного управления будет регулировать потребление тепла школами, детсадами. Все будет осуществляться автоматизировано: мы будем видеть температуру в классах, группах, регулировать поставки тепла, обеспечивая комфорт. Мы хотим иметь эту систему уже в следующем году", – отметил он.

Кроме того, сообщил П.Пантелеев, в нескольких бюджетных учреждениях Киева предполагается внедрить альтернативные источники энергии – солнечные коллекторы, панели, тепловые насосы. На их термомодернизацию будет выделено 30 млн грн.

Помимо этого, до 30 млн грн с 20 млн грн в 2016 году возрастет финансирование городской программы утепления многоквартирных жилых домов "70 на 30" для организаций совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).

"У нас появилась новая программа "70 на 30" для всех жилых домов (без управления ОСМД и ЖСК – ИФ), - добавил чиновник. - То есть, все наши обычные дома смогут получить 70% средств на любые работы капитального ремонта, которые в основном так или иначе привязаны к энергосбережению. На эту программу уже выделено 10 млн грн".

По его данным, на установку ИТП в многоквартирных жилых домах Киева в 2017 году предусмотрено 35 млн грн, на завершение программы установки счетчиков тепла – 26,8 млн грн.