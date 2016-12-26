Экспертиза не обнаружила следов пыток на переданных телах украинских военных, погибших на Светлодарской дуге

Переданные украинской стороне тела погибших военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады прошли судебно-медицинскую экспертизу и процедуру опознания.

Как сообщается в понедельник на сайте гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, специалистами Днепропетровского морга было установлено, украинские военные погибли от полученных несовместимых с жизнью пулевых ранений. "При осмотре тел признаков насильственных действий не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В сообщении напоминается, что передача тел состоялась после пятидневных переговоров, во время которых представители противоположной стороны неоднократно меняли условия передачи тел..

Как сообщалось, 25 декабря в г.Счастье Луганской области украинской стороне представителям т.н. "ЛНР", были переданы тела двух военных, погибших на Светлодарской дуге 18 декабря. В свою очередь, представители гражданско-военного сотрудничества Минобороны передали представителям т.н. "ЛНР" тела двух погибших боевиков. Передача тел проходила под наблюдением членов СММ ОБСЕ.