Украинская банковская система может выйти на прибыль в 2017г

Украинская банковская система может выйти на прибыль по итогам 2017 года, считает председатель правления Идея Банка (Киев) Михаил Власенко.

"Банковская система в 2017 году должна показать прибыль. В целом количество убыточных банков сокращается, ситуация в системе постепенно стабилизируется. Многие банки провели докапитализацию и сформировали резервы под проблемные кредиты клиентов из зоны АТО и аннексированного Крыма. Банки стараются найти новые источники роста доходности операций, фокусируясь¸ в частности, на транзакционном бизнесе. Ряд банков продолжает кредитовать", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Комментируя ситуацию на депозитном рынке, М.Власенко выразил мнение, что по итогам первого квартала будущего года депозитные ставки могут снизиться на 1-1,5%.

"В целом в 2017 году мы не видим каких-либо негативных факторов, которые могли бы привести к росту депозитных ставок. При стабильной политической и экономической ситуации ставки не будут расти. Наш прогноз – к концу первого квартала они снизятся на 1-1,5%", - сказал банкир.

В числе основных причин, которые будут способствовать снижению депозитных ставок, М.Власенко назвал сокращение количества банков, которые из-за проблем с ликвидностью декларировали ставки на уровне до 28% годовых в гривне, а также низкую кредитную активность банков.

Кроме того, банкир выразил мнение, что Национальный банк Украины к концу 2017 года может снизить учетную ставку до 10-10,5% с 14%.

"Макроэкономическая ситуация в стране постепенно стабилизируется, поэтому учетная ставка вслед за снижением инфляции должна постепенно уменьшаться. Если говорить в цифрах, мы прогнозируем: при уровне инфляции в 8-8,5% в 2017 году учетная ставка к концу года составит 10-10,5%", - сказал М.Власенко.

Как сообщалось со ссылкой НБУ, суммарный убыток сотни действующих украинских банков по итогам января-октября 2016 года составил 12,6 млрд грн, в том числе в октябре – 0,9 млрд грн. За 10 месяцев 65 банков получили прибыль на общую сумму 9,6 млрд грн, в том числе за октябрь – 66 банков на 1,1 млрд грн.

В то же время на 1 ноября 2016 года убытки получили 35 действующих банков на общую сумму 22,2 млрд грн, 83,4% этой суммы составляют убытки шести банков с иностранным капиталом. В частности, за октябрь убытки зафиксированы у 34 банков на общую сумму 2,0 млрд грн.

В целом убыток всех банков страны за 10 месяцев 2016 года составил 54,5 млрд грн.

Согласно украинскому индексу ставок по депозитам физлиц, ставки по годовым депозитам в гривне с начала года снизились с 20,93% до 17,7%.