"Укрзализныця" рассчитывает в 2017г. увеличить доходы на 11%

ПАО "Укрзализныця" заложила в проект консолидированного финансового плана на 2017 год доходы от деятельности в сумме около 84 млрд грн, что больше ожидаемых данных за 2016 год на 10,9%, при этом доходы от перевозок грузов и пассажиров прогнозируются в сумме 75,2 млрд грн, а удельный вес доходов от перевозок составляет почти 90%.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПАО, доходы от деятельности за 2016 год ожидаются в сумме 75,7 млрд грн., что меньше планового показателя на 3,5%, при этом доходы от перевозок предусмотрены в сумме 61,6 млрд грн, что меньше плана на 7,5%. Указанное уменьшение доходов ожидается в основном за счет невыполнения объемов транзитных перевозок (- 36,5%).

"Как следствие, деятельность ПАО "Укрзализныця" в 2016 году ожидается с положительным финансовым результатом. Негативное влияние на этот показатель оказывает девальвация гривни, что приводит к дополнительным расходам на курсовые разницы по обязательствам в иностранной валюте", - добавили в "Укрзализныце".

Как сообщалось со ссылкой на председателя правления ПАО Войцеха Балчуна, "Укрзализныця" по итогам выйдет на показатель прибыли в пределах 300 млн грн.

Он отмечал, что ранее был изменен финансовый план на текущий год, увеличено количество ремонтов, началось строительство новых вагонов, обновление подвижного состава, совершенствование закупок.

По итогам января-сентября 2016 года ПАО получило чистую прибыль по украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ) в размере 1,238 млрд грн. Чистый доход за указанный период составил 48,889 млрд грн, себестоимость реализованной продукции – 44,481 млрд грн

ПАО "Укрзализныця" обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.