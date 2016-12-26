Экономика

12:08 26.12.2016

"Укрзализныця" в 2016г. снизит показатель грузоперевозок на 2,1%, в 2017 – нарастит на 1,7% - прогноз

ПАО "Укрзализныця" в 2016 году ожидает выйти на показатель грузоперевозок в объеме 342,7 млн. тонн грузов, что незначительно меньше (на 2,1%), чем в 2015 году.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПАО, увеличение перевозок по итогам 2016 года ожидается во внутригосударственном сообщении и импорте, уменьшение - в экспорте и транзите.

На 2017 год "Укрзализныця" прогнозирует транспортировку грузов на уровне 348,8 млн тонн, что больше ожидаемого отчета 2016 года на 1,7% за счет роста перевозок в экспортном, импортном и внутригосударственном сообщениях.

Как сообщалось, железнодорожный транспорт Украины в январе-июне 2016 года перевез 162,6 млн тонн грузов, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

В структуре грузоперевозок увеличение объемов наблюдалось во внутренних перевозках – на 15,2%, до 81,2 млн тонн и импортных грузов – на 5,4%, до 18,3 млн тонн.

"На объемы транзита и экспорта повлияли дискриминационные ограничения и запрещения перевозки грузов Российской Федерацией, которые, ожидаемо, приводят к искусственному ухудшению условий торговли Украины с третьими странами, в частности странами Центральной Азии, кроме того, ограничения нарушают обязательства РФ в рамках ВТО и Договора о зоне свободной торговли", - отмечала "Укрзализныця".

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