"Укргазвыдобування" объявило тендер на покупку 5 буровых станков

ПАО "Укргазвыдобування" объявило тендер на покупку пяти буровых установок грузоподъемностью 450 тонн (2000НР) и ожидаемая стоимость закупки 3 млрд 549,54 млн грн (с НДС).

Согласно объявлению на сайте компании, поставка оборудования в Красноград (Харьковская обл.) должна быть осуществлена на протяжении 2017-2018 гг.

Для участия в торгах претендент должен предоставить гарантию или стендбай в размере $1 млн, которая действует до 10 мая 2017 года.

"Укргазвыдобування" закупку пяти буровых станков проводит через двухступенчатые торги с редукционном. Конечный срок подачи предложений – до 16:00 13 февраля 2017 года, их раскрытие – 14 февраля.

В рамках первого этапа УГВ проведет раскрытие квалификационных предложений участников на предмет их соответствия требованиям тендерной документации, а конверты с ценовыми предложениями раскрываться не будут. Первый этап должен завершиться на протяжении 21 рабочего дня после подачи квалификационных предложений и может быть еще продолжен не более чем на 10 рабочих дней.

По итогам первого этапа тендерный комитет УГВ примет решения о допуске участников и определит дату второго этапа (редукциона), на котором будут раскрыты конверты с ценовыми предложениями. На следующий день будет проведена процедура уменьшения цены закупки. Стартовой ценой будет считаться наименьшая из раскрытых предложений.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" (УГВ) планирует в 2017 году инвестировать в бурение и закупку нового оборудования 30 млрд грн. В 2017 году компания планирует пробурить около 100 новых скважин, провести капитальный ремонт 500 имеющихся скважин, а также осуществить операции по интенсификации добычи.

До 2020 года "Укргазвыдобування" планирует вложить $3 млрд в закупку и модернизацию буровых станков, а также в привлечение сторонних подрядных организаций для соответствующих работ на своих месторождениях.

Программа включает в себя приобретение 30 новых буровых станков (до 2020 года), модернизацию 32 существующих (в 2016-2018 гг., бурение порядка 660 новых скважин (2016 –го – 71 скважина, 2017-го – 88 скважин, 2018-го – 131 скважина, 2019-го – 166 скважин, 2020-го – 201 скважина). Кроме того, в планах на 2017 год - привлечь 15 буровых станков международных подрядных компаний.

В связи с этим "Укргазвыдобування" разработало программу, выполнение которой позволит довести добычу природного газа более чем до 20 млрд куб. м в 2020 году. УГВ намерено нарастить добычу газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020-м.

По итогам 2015 года УГВ сократило добычу газа на 3,9% (на 0,528 млрд куб. м) по сравнению с 2014 годом – до 14,528 млрд куб. м. Компания также добыла 511,579 тыс. тонн нефти и газового конденсата, что на 4,1% ниже показателя предыдущего года (533,25 тыс. тонн). Производство сжиженного газа составило 172,626 тыс. тонн, реализация светлых нефтепродуктов - 390,034 тыс. тонн.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.