ЕБРР выделит до EUR8 млн на приобретение 35 новых троллейбусов для Ивано-Франковска

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 26 декабря подписал соглашение с коммунальным предприятием "Электроавтотранс" (Ивано-Франковск) о предоставлении кредита на сумму до EUR8 млн для приобретения 35 новых низкопольных троллейбусов, реконструкции и модернизации троллейбусного депо, а также расширения существующей сети электротранспорта, сообщила пресс-служба банка.

"ЕБРР выделяет больше ресурсов на поддержку обновления подвижного состава в городах по всей Украине в контексте своей программы развития общественного транспорта в стране. Новый проект в рамках этой программы, которая была утверждена в 2015 и направлена на оказание помощи в замен стареющей транспортной инфраструктуры, предусматривает предоставление кредита на сумму до EUR8 млн КП "Электроавтотранс", предоставляющему услуги общественного транспорта в Ивано-Франковске", - говорится в сообщении.

Указанный кредит, будет сопровождаться грантом на сумму до EUR1 млн из специального фонда акционеров ЕБРР.

"Новые троллейбусы, закупка которых состоится в 2017 году в рамках прозрачной процедуры, будут на 25% эффективнее, чем существующие, большинство из которых достигли стадии полного износа. Новый подвижной состав также будет более энергоэффективным и экологичным", - отмечает ЕБРР.

Как сообщалось, ЕБРР также предоставляет кредит на сумму до EUR8 млн коммунальному предприятию "Кременчугское троллейбусное управление" (КТУ) на закупку 50 новых низкопольных троллейбусов, запасных частей к ним и ремонтно-диагностического оборудования.

.ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 г. банк взял на себя обязательства по предоставлению почти EUR12 млрд в рамках 369 проектов.

Выручка КП "Электроавтотранс" в 2015г. составила 8,124 млн грн, чистый убыток 652 млн грн.