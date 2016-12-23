Ломосборщики просят премьера подтвердить постановлением правительства отмену НДС на операции с металлоломом до 2019 года

Руководство "Украинской ассоциации вторичных металлов и ресурсов" ("УАВторметресурс") обратилось к премьер-министру Украины с просьбой инициировать подготовку и принятие постановления правительства, которым операции с ломом черных и цветных металлов освобождаются от взимания НДС до 2019 года.

Соответствующее письмо, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", "УАВторметресурс" направило премьер-министру страны 22 декабря текущего года.

При этом поясняется, что 21 декабря 2016 года парламент принял закон №5368 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения инвестиционного климата в Украине)", которым предусмотрена до 1 января 2019 года пролонгация освобождения от НДС операций по поставкам, в том числе по импорту лома черных и цветных металлов. Одновременно, Налоговым кодексом предусмотрено утверждение перечня металлолома Кабинетом министров.

Ранее аналогичное постановление, принятое правительством 25 марта-2015 по отмене НДС на операции с металлоломом на период с 2015 по 1 января 2017 года, вступило в силу 31 марта-2015, хотя норма соответствующего закона начала действовать с 1 января-2015. В результате заготовка металлолома и обеспечение им метпредприятий ухудшались, а ломосборочные компании были вынуждены обращаться в суды по данной проблеме.

"В связи с вышеизложенными с целью обеспечения стабильных поставок металлолома металлургическим предприятиям, просим дать поручения Минэкономразвития, Минфину, ГФС и Минюсту начать немедленную подготовку постановления Кабинета министров Украины "Об утверждении перечня отходов и лома черных и цветных металлов, операции с поставок которых, в частности, операции по импорту, временно, до 2019 года освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость", - отмечается в письме к премьер-министру.

В другом письме "УАВторметресурс" просит главу Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова, учитывая практику судебных решений, выносивших вердикты в пользу ломосборочных компаний в аналогичной ситуации, дать поручение налоговым органам не насчитывать НДС на операции с металлоломом с 1 января 2017 года.

Ранее глава другой ассоциации - Украинской ассоциации вторичных металлов ("УАВтормет") - Владимир Бублей заявлял, что "остаются нерешенными вопросы с отменой НДС при операциях с металлоломом и окончательной отменой НДФЛ, либерализацией рынка первичной заготовки металлолома".

Как сообщалось, Верховная Рада Украины ночью 21 декабря 2016 года приняла закон №5368 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения инвестиционного климата в Украине)".