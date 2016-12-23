Экономика

12:48 23.12.2016

Минагропрод Украины повысил прогноз экспорта зерновых в 2016/2017 МГ до 41,56 млн тонн

Министерство аграрной политики Украины улучшило прогноз экспорта зерновых из страны в текущем 2016/2017 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 1,309 млн тонн, или на 3,3%.

"Ми повысили прогноз по экспорту до 41,557 млн тонн", - сообщил министр Тарас Кутовый на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Предыдущий прогноз составлял 40,248 млн тонн.

Министр уточнил, что прогноз по экспорту кукурузы повышен с 17,191 млн тонн до 18,5 млн тонн.

Как сообщалось, Украина с начала 2016/2017 МГ по состоянию на 22 декабря 2016 года экспортировала 21,22 млн тонн зерновых, в том числе около 10,88 млн тонн пшеницы, 4,25 млн тонн ячменя и около 5,99 млн тонн кукурузы.

Украина в 2015/2016 МГ экспортировала 39,487 млн тонн зерна, что на 13,5% больше, чем в предыдущем сезоне.

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