Экономика

12:44 23.12.2016

Россельхознадзор обнаружил канал реэкспорта говядины из Украины через Беларусь

Россельхознадзор обнаружил канал реэкспорта украинской говядины через Беларусь в Россию.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, в этом реэкспорте подозревается одно из белорусских предприятий.

"Ориентировочные объемы поставок с начала года составили 12 тыс. тонн", - сказал он.

По его словам, на поставки продукции с этого предприятия введен запрет по подозрению в контрабанде. На нем будет проведена инспекция.

Поставки продукции животноводства из Украины запрещены в рамках российского продовольственного эмбарго с 1 января 2016 года.

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