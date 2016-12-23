"Укртелеком" увеличит тарифы на местную телефонию и интернет для юрлиц с 1 января на 25 и 20% соответственно

ПАО "Укртелеком" с 1 января 2017 года повысит тариф на услуги местной телефонной связи и интернета для юридических лиц, в среднем, на 25% и 20% соответственно.

Как сообщили агентству в пресс-службе ПАО, в среднем месячный тариф на фиксированную связь для юрлиц увеличится на 15 грн.

Как сообщалось, 1 декабря Министерство юстиции Украины зарегистрировало решение Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), предусматривающее двухэтапное повышение тарифов на услуги местной телефонной связи: в среднем на 10,6% для населения и бюджетных учреждений, а с 1 января 2017 года – на 21,2% для бюджетных учреждений.

Ранее, "Укртелеком" обратился в НКРСИ с инициативой о повышении тарифов, связывая ее необходимость с инфляцией и ростом затрат на обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры.