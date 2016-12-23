НБУ разрешил депозитариям открывать операционный день в праздничные или выходные дни

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил депозитарным учреждениям открывать операционный день в праздничные или выходные дни.

Соответствующее решение закреплено постановлением центробанка об утверждении изменений в Положение о депозитарной и клиринговой деятельности Национального банка Украины №413 от 22 декабря 2016 года.

Постановление, в частности, предписывает дополнить раздел о регламенте работы депозитариев абзацем о том, что депозитарий имеет право открывать операционный рабочий день в праздничные или выходные дни.

Как сообщалось, НБУ 15 декабря утвердил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и банковской системы на период завершения отчетного года.

Согласно документу, 28 и 29 декабря 2016 года банковский день продлевается на два часа, 30 декабря – участники СЭП смогут осуществлять платежи в системе до 13:00 только между банками, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные НБУ и органам Государственной казначейской службы. НБУ и Госказначейство могут осуществлять платежи всем участниками СЭП, банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.

НБУ установил выходными днями банковской системы 2 и 9 января: СЭП, система электронной почты Нацбанка, депозитарий НБУ, система учета депозитных сертификатов СЕРТИФ, система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке, система по покупке и продаже гривневых кредитных ресурсов на межбанке КредИнфо2, а также автоматизированная информационная система "Реестр договоров с нерезидентами" работать не будут.

Согласно графику, 3 января 2017 года банки будут работать без клиентов, а межбанковские переводы средств через СЭП осуществляться не будут.

4-6 и 10 января 2017 года СЭП и банковская система Украины будут работать в обычном режиме.

Согласно сообщению НБУ, с 30 декабря 2016 года до 4 января 2017 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, установленный Нацбанком 29 декабря.