Кабмин одобрил законопроект Минрегиона о допуске на стройрынок только специалистов с профобразованием

Кабинет министров Украины 22 декабря 2016 года одобрил разработанный Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно улучшения условий ведения строительной деятельности".

"Основная суть (проекта – ИФ) - допуск на строительный рынок только тех специалистов, у которых есть профильное образование, а также упрощение процедуры получения технических условий на строительство", – цитируется замглавы Минрегиона по вопросам строительной отрасли Лев Парцхаладзе в сообщении на веб-сайте ведомства в пятницу.

По его словам, принятие Верховной Радой этого законопроекта позволит Украине подняться в рейтинге Doing Business по показателю "Получение разрешений на строительство".

Как отмечается в сообщении, после подписания законопроекта премьер-министром Украины, в первом квартале 2017 года он будет вынесен на рассмотрение парламента.