Кабмин ищет варианты обеспечения ритмичной работы ОПЗ

Одесский припортовый завод (ОПЗ) в настоящее время находится в сложном положении из-за неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка удобрений, неэффективного управления, а также использованием его ранее в целях коррупции и для различного рода махинаций, констатирует премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сейчас видим факт неэффективного управления заводом, в том числе и Фондом госимущества. Ищем новый подход по очищению предприятия от долгов и вывода из состояния убыточности", – сказал он на "Часе правительства" в Верховной Раде в пятницу.

В.Гройсман добавил, что нынешняя себестоимость продукции предприятия "неприемлема" с учетом конъюнктуры рынка.

"Мы ищем правильные варианты, которые позволят обеспечить ритмичную работу. Для нас важно найти правильное решение по оздоровлению и качественной работе ОПЗ, будем этим заниматься", – заявил премьер.

Народный депутат Алексей Гончаренко, задававший вопрос о дальнейшей судьбе ОПЗ, среди возможных вариантов называл передачу его в управление "дочке" "Нафтогаза Украины" - "Укргазвыдобування" - или перевод на толлинговую схему, однако глава правительства в своем ответе уклонился от подобной конкретики.

Как сообщалось, "Укртрансгаз" в июле этого года после провала первого конкурса по продаже ОПЗ за 13,175 млрд грн начал процедуру отключения завода от газоснабжения из-за отсутствия предоплаты за транспортировку природного газа, а также превышения номинированного отбора газа. Завод был остановлен 12 августа.

В сложившейся ситуации правительство Украины по согласованию с секретариатом Энергетического сообщества разрешило "Нафтогазу Украины" до конца 2016 года поставить ОПЗ до конца 2016 года до 300 млн куб. м газа на льготных условиях в расчете на его успешную повторную приватизацию, что позволило запустить завод с 4 октября. Ожидалось, что вместе со снижением стартовой цены в 2,6 раза (до 5,16 млрд грн) это станет дополнительным аргументом для привлечения инвестора, однако повторный конкурс вновь завершился безрезультатно, а долг ОПЗ перед "Нафтогазом Украины" достиг к 20 декабря 1 млрд грн.

После ухудшение конъюнктуры внешних рынков предприятие стало работать убыточно. За девять месяцев 2016 года его убыток составил 560,52 млн грн против 205,3 млн грн чистой прибыли за девять месяцев прошлого года, в том числе за третий квартал чистый убыток был равен 316,58 млн грн против 53,35 млн грн чистой прибыли в третьем квартале прошлого года. Чистый доход ОПЗ за девять месяцев этого года сократился в 2,1 раза – до 4,024 млрд грн.