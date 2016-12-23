Стоимость нового газопровода на Геническ составит около 220-240 млн грн – Кистион

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион заявил, что стоимость реализации проекта по постройке нового газопровода на Геническ Херсонской области составляет около 220-240 млн грн.

"На протяжении 2016 года обработано несколько направлений обустройства дополнительного вода на город Геническ, просчитано с политической и экономической точек зрения, принято конечное решение по обустройству и выполнению работ дополнительного вода из города Новая Аскания к Геническу, на пути с присоединением 2 населенных пунктов. На данный момент выделен соответствующий финансовый ресурс на уровне областного совета, выполняются работы по разработке проектно-сметной документации. Ориентировочно, по прогнозам готовность проектно-сметной документации будет на конец марта (2017г - ИФ) и мы ориентируемся, что с мая месяца начнется реальное выполнение работ. Ориентировочная стоимость по расчетам данного проекта составляет 220-240 млн грн", - сказал вице-премьер в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

По его словам, данная сумма является предварительной, а срок выполнения работ – 2017г.

В.Кистион отметил, что Геническ Херсонской области по своим газовым коммуникациям связан с территорией Крыма, однако в 2016 году местными властями и Херсонской областной государственной администрацией предпринимались меры о переводе бюджетных учреждений на альтернативные виды топлива и стимулированию к такому переходу частных хозяйств.

Премьер-министр Владимир Гройсман добавил, что ранее ориентировочная стоимость реализации проекта нового газопровода составляла 1,4 млрд грн.