Экономика

10:28 23.12.2016

Глава Минэнергоугля заверяет в успешном прохождении зимы, погашении долгов шахтерам

Энергетическая система Украины работает в полном режиме, обеспечена всеми необходимыми ресурсами и готова к любым температурным режимам, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Население и промышленность могут спать спокойно", – сказал он на "Часе правительства" в Верховной Раде в пятницу.

Министр также сообщил, что до 1 января 2017 года будут погашены все задолженности перед шахтерами.

"Мы войдем в новый год без долгов в угольной отрасли", – подчеркнул И.Насалик.

Он также отметил, что в следующем году принятыми в бюджетном пакете законами предусмотрен 1 млрд грн на материально-техническое обеспечение шахт с использованием механизма государственных гарантий, 1 млрд грн на компенсацию разницы между ценой угля и себестоимостью его добычи, а также 800 млн грн на реструктуризацию угольной отрасли.

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