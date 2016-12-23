Экономика

09:50 23.12.2016

Конкурс на госсекретаря Минагропрода выиграла завотделом секретариата Кабмина Грачова

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы рекомендует Кабинету министров назначить государственным секретарем Министерства аграрной политики и продовольствия заведующую отделом экономического развития секретариата Кабинета министров Ульяну Грачову.

"Победителем конкурса признается Ульяна Ивановна Грачова", - сказал член комиссии, глава Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко в четверг, объявляя результаты конкурса.

У.Грачова набрала 12,38 балла по результатам тестирования, решения ситуативных задач и собеседования.

Вторым кандидатом, который прошел в финал конкурса, был Александр Галущенко – руководитель Регионального контактного пункта "Продовольственная безопасность, устойчивое сельское хозяйство, морские исследования и биоэкономика" программы Еврокомиссии финансирования научных исследований и инноваций "Горизонт 2020".

У.Грачова с 2010 по 2015 была завотделом департамента по вопросам внедрения реформ администрации президента Украины, в 2015-ом – советником главы Верховной Рады.

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