Акционеры ИнГОКа направили на дивиденды 2,5 млрд грн

Акционеры ЧАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" (ИнГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящего в группу "Метинвест", направили на дивиденды чистую прибыль в размере 2,5 млрд грн по результатам деятельности общества в 2014-2015гг и часть нераспределенной прибыли прошлых лет до 2014 года.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, такое решение было принято, в соответствии с проектом, в ходе внеочередного собрания акционеров в четверг.

В повестке дня значился вопрос определения порядка распределения прибыли по результатам деятельности общества в 2014-2015гг и части нераспределенной прибыли прошлых лет до 2014 года. Также акционеры рассматривали вопрос выплаты дивидендов.

В соответствии с проектом решения, акционеры утвердили следующий порядок распределения нераспределенной прибыли общества прошлых лет: часть прибыли, полученной обществом до 2014 года, в размере 1 млрд 523,830 млн грн (0,552187 грн на 1 акцию) и часть прибыли, полученной обществом в 2014 году, в размере 976,170 млн грн (0,353733 грн на 1 акцию), направить на выплату дивидендов. При этом на одну простую акцию насчитывается сумма дивидендов в размере 0,90592 грн.

Таким образом, всего акционерам по данному решению распределяется чистая прибыль в общем размере 2,5 млрд грн.

Как сообщалось, ИнГОК в 2015 году сократил производство товарного железорудного концентрата на 13,7% по сравнению с 2014 годом - до 11,614 млн тонн.

ИнГОК завершил 2015 год с чистым убытком в размере 3 млрд 498,874 млн грн, тогда как по итогам 2014 года получил чистую прибыль 976,170 млн грн.

Нераспределенная прибыль к концу 2015 года достигла 3 млрд 73,749 млн грн.

Предприятие специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит два вида железорудного концентрата с содержанием железа 64,8% и 67%.

Производственная мощность - 14 млн тонн железорудного концентрата в год.

По данным НДУ на III квартал 2016 года, в собственности Metinvest B.V. (Нидерланды) находится 96,6589%-й пакет акций.

Уставный капитал ПАО "ИнГОК" – 689,906 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

ИнГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк, 71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".