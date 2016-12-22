Экономика

18:28 22.12.2016

Рада решила выделить дополнительно 450 млн грн дотаций госшахтам

Верховная Рада Украины решила выделить дополнительно 450 млн грн дотаций государственным угледобывающим предприятиям для погашения долгов по заработным платам.

Соответствующий законопроект №4744 парламент принял в целом на заседании в четверг.

Средства изысканы за счет резервного фонда (270 млн грн) и объемов, ранее планируемых для АРК (180 млн грн).

Как сообщалось, в бюджете на 2017 год предусмотрены дотации для госшахт в объеме 870 млн грн.

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