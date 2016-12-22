Рада решила выделить дополнительно 450 млн грн дотаций госшахтам

Верховная Рада Украины решила выделить дополнительно 450 млн грн дотаций государственным угледобывающим предприятиям для погашения долгов по заработным платам.

Соответствующий законопроект №4744 парламент принял в целом на заседании в четверг.

Средства изысканы за счет резервного фонда (270 млн грн) и объемов, ранее планируемых для АРК (180 млн грн).

Как сообщалось, в бюджете на 2017 год предусмотрены дотации для госшахт в объеме 870 млн грн.