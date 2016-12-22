Корпорация "Эталон" до конца 2017г планирует начать поставки в Европу созданного совместно с DAF 10-метрового автобуса Евро-6

Производитель автотранспортных средств корпорация "Эталон" рассчитывает в третьем-четвертом квартале 2017 года начать поставки на рынки стран Восточной Европы 10-метровых автобусов "Тюльпан" экологического стандарта Евро-6, создаваемого в сотрудничестве с компанией DAF, сообщил президент корпорации Владимир Бутко.

По его словам, основным событием текущего года для корпорации стало начало сотрудничества с DAF, совместно с которой были созданы две модели 10-метровых междугородних автобуса – А08420 и А08430 (для европейского рынка) на агрегатах серии LF с двигателем Евро-5, расположенным спереди.

"Этот автобус мы представили на выставке в Ганновере (Германия) в сентябре этого года (куда он приехал самостоятельно – обычно они поставляются трейлерами), и он вызвал интерес, и уже есть контакты представителей нескольких заинтересованных стран, но пока мы не готовы их поставлять, потому что в Европе уже действует стандарт Евро-6. DAF уже поставил нам шасси Евро-6, и к лету следующего года мы планируем создать первый автобус, который будем испытывать и затем сертифицировать для начала поставок на европейский рынок", - сообщил вице-президент корпорации Валерий Купцов на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Он также сообщил, что интерес к автобусу был обусловлен и его конкурентной ценой (EUR90 тыс. без НДС), тогда как, например, цена аналогов на базе Isuzu или Iveco – EUR130-140 тыс.

"Компания DAF нам помогает, дает своих дилеров, но и высказывала пожелания о продажах автобусов на украинском рынке. Но мы понимаем, что в Украине это может быть только "клубный" автобус, т.е. купить могут компании для перевозки сотрудников, или спортивные команды. Для пассажирских перевозчиков мы его не рассматриваем", - сообщил В.Бутко.

В числе стран, в которые могут экспортироваться автобусы, он назвал страны Балтии, Польшу, Словакию, Чехию, Румынию.

"Интерес к автобусу очень высокий за счет цены, но если мы начнем серийное производство, цена еще может упасть минимум на 10%", - отметил глава корпорации.

В то же время даже с ценовым преимуществом он отметил сложности входа на европейский рынок с готовой продукцией.

Междугородний автобус "Тюльпан" в пассажирском салоне имеет 30 или 37 сидений (в зависимости от типа задних пассажирских дверей – одно- или двустворчатых), а также место не менее чем для 20 стоячих пассажиров. Для перевозки багажа и ручной клади предназначены багажные отсеки объемом 3,4 куб. м и багажные полки в салоне.

Автобус оснащен двигателями мощностью 210 л.с., системами отопления и кондиционирования.

Корпорация "Эталон" объединяет 21 предприятие, в том числе два автозавода (в Борисполе и Чернигове), а также выпускающий карданные валы завод "Украинский кардан" и Черниговский кузнечный завод. Основное направление деятельности – автобусо- и машиностроение, складская логистика.

По данным корпорации, в 2015 году она выпустила 256 автобусов (продано 128 ед.), 12 троллейбусов и 37 грузовых авто.

Компания DAF - ведущий производитель автомобилей малой, средней и высокой грузоподъемности в Европе с долей рынка 16% в классе автомобилей грузоподъемностью выше 16 тонн.

Компания является дочерним предприятием American PACCAR Inc – одного из крупнейших в мире производителей автомобилей высокой грузоподъемности.