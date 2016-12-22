Цены на нефть перешли к росту

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в четверг, в том числе благодаря хорошей статистике, касающейся экономики США, сообщает MarketWatch.

Цена февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:36 кв увеличилась на $0,74 (1,36%) - до $55,2 за баррель.

Котировки фьючерсных контрактов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялись на $0,65 (1,24%) - до $53,14 за баррель.

Оценка увеличения ВВП США в третьем квартале была повышена министерством торговли страны до 3,5% с ранее объявленных 3,2%. Это оказалось лучше ожиданий аналитиков, а также является самым существенным повышением за последние два года.

Сильные темпы роста американской экономики возродили у трейдеров и экспертов чувство, что внутренние потребности страны в нефти вместе с мерами ОПЕК по сокращению добычи могут помочь в восстановлении глобального нефтяного рынка.

"Я думаю, что пересмотренные данные о ВВП указывают на вероятность продолжения роста спроса в 2017 году", - заявил президент Lipow Oil Associates Энди Липов.

Кроме того, подъемы нефтяных котировок способствует снижение курса американского доллара относительно основных мировых валют. В частности, евро торгуется в районе $1,0457 против $1,0424 на закрытие предыдущей сессии.