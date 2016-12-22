Курс гривни на межбанке в четверг укрепился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 26,21 грн/$1 с 26,44 грн/$1 к завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,18-26,24 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг на аукционе выкупил все предложение на $28,4 млн по курсу до 26,30 грн/$1. Н а аукцион были поданы заявки по курсу от 26,2775 грн/$1 до 26,30 грн/$1. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,2885 грн/$1. По максимальному курсу аукциона было удовлетворено 4,9% заявок.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 26,2860 грн/$1 с 26,4294 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $368,80 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $230,56 млн.

Государственный бюджет Украины на 2016 год принят на базе среднегодового курса гривни 24,1 грн/$1.

По ожиданиям Министерства финансов, к концу 2016 года курс национальной валюты составит 24,4 грн/$1.

Согласно обновленной программе расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда (МВФ) для Украины, курс гривни к доллару США к концу 2015 года прогнозировался на уровне 23,5 грн/$1, к концу 2016-го - 24,4 грн/$1, к концу 2017 года – 24,9 грн/$1.