Экономика

16:46 22.12.2016

Насалик рассчитывает на запуск "Карпатнафтохима" после упразднения акциза на сжиженный газ для его нужд

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик рассчитывает, что работа ООО "Карпатнафтохим" (Калуш Ивано-Франковской обл.) возобновится после упразднения Верховной Радой акциза на сжиженный газ и некоторые виды дизтоплива, ввозимые для нужд этого предприятия.

"Мы посчитали, что у них есть 12% рентабельности (после упразднения акциза - ИФ), и поэтому они запускаются", - сказал министр на итоговой пресс-конференции в Киеве в четверг.

И.Насалик добавил, что ему сложно гарантировать пуск предприятия, поскольку собственником является российский "ЛУКОЙЛ", однако парламент создал для этого экономические предпосылки.

ООО "Карпатнафтохим" производит этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ. Завод был остановлен в сентябре 2012 года в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической продукции, и до сих пор не запущен (за исключением недолговременного возобновления работы производства ПВХ).

ВАЖНОЕ

Комиссия рекомендует Кабмину назначить госсекретарем Минфина действующего замминистра Капинуса

Вопрос повышения экспортных квот на торговлю с ЕС является приоритетным для правительства – Микольская

Microsoft предоставила Минобразованию до 90% скидки на ПО для 23 тыс. компьютеров

Украина подтверждает план строительства завода ТВС для АЭС – Насалик

Рада увеличила плату на часть пригодных для внедрения 4G частот в 73 раза

ПОСЛЕДНЕЕ

Держатели еврооблигаций и банки-кредиторы одобрили реструктуризацию обязательств "ДТЭК Энерго"

ТЭС "ДТЭК" в декабре увеличили производство электроэнергии на 25%

Замглавы Совета НБУ констатирует отсутствие мирной национализации ПриватБанка

Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал ТРК "Шансон" на 294 тыс. грн из-за трансляции песни о морфлоте РФ

Совет НБУ раскололся на две идеологические группы - заместитель главы Совета НБУ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
TVgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА