Насалик рассчитывает на запуск "Карпатнафтохима" после упразднения акциза на сжиженный газ для его нужд

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик рассчитывает, что работа ООО "Карпатнафтохим" (Калуш Ивано-Франковской обл.) возобновится после упразднения Верховной Радой акциза на сжиженный газ и некоторые виды дизтоплива, ввозимые для нужд этого предприятия.

"Мы посчитали, что у них есть 12% рентабельности (после упразднения акциза - ИФ), и поэтому они запускаются", - сказал министр на итоговой пресс-конференции в Киеве в четверг.

И.Насалик добавил, что ему сложно гарантировать пуск предприятия, поскольку собственником является российский "ЛУКОЙЛ", однако парламент создал для этого экономические предпосылки.

ООО "Карпатнафтохим" производит этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ. Завод был остановлен в сентябре 2012 года в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической продукции, и до сих пор не запущен (за исключением недолговременного возобновления работы производства ПВХ).