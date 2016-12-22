Вопрос повышения экспортных квот на торговлю с ЕС является приоритетным для правительства – Микольская

Вопрос о повышении квот для экспорта украинских товаров в страны Европейского Союза является приоритетным для украинского правительства, заявила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Мы сейчас активно работаем с Европейским парламентом и с государствами-членами (ЕС - ИФ) для того, чтобы это решение было принято как можно быстрее. Мы ожидаем, что в ближайшем времени, после того как Европарламент выйдет с каникул, будет проведено обсуждение внутри комитетов, и после этого мы сможем фактически говорить о том, что ситуация двигается….Правительство совместно с коллегами из профильных комитетов Верховной Рады проводят работу с европарламентариями для того, чтобы это решение стояло приоритетным в повестке дня. То есть мы его позиционируем как достаточно приоритетное для нас", – сказала Н.Микольская на пресс-брифинге в Киеве в среду.

Она также позитивно оценила принятый 20 декабря Верховной Радой закон № 2142а от 22 июня 2015 года "Об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских производителей путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта", который предусматривает создание Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) в Украине.

"У нас были в свое время достаточно значительные разногласия с авторами (проекта закона – ИФ), поэтому правительство его не поддерживало. На последнем этапе, благодаря, в том числе, личному участию Владимира Гройсмана и Степана Кубива, мы с авторами достигли определенных компромиссов….В принципе, этот закон создает хорошую законодательную базу для создания этого агентства", – отметила Н.Микольская.

Она уточнила, что МЭРТ сможет представить план создания и внедрения ЭКА после того, как закон вступит в силу и будет обработан министерством, однако для запуска работы такого учреждения необходимо будет принять большой объем подзаконной нормативно-правовой базы и отработать вопросы, касающиеся его организационной структуры, бизнес-модели, услуг и прочее.

"Но важный момент в том, что консультанты, с которыми мы работали в рамках этого проекта – это немецкое агентство KfW – они готовы и дальше с нами работать в этом проекте и помочь нам разработать все это в достаточно короткий срок", – подчеркнула торговый представитель Украины.

В то же время глава МЭРТ Степан Кубив отметил, что сейчас финансовый инструментарий ЭКА может обеспечиваться функциями и услугами государственного Укрэскимбанка, и призвал бизнес пользоваться ими.