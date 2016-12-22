Экономика

16:31 22.12.2016

Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал ТРК "Шансон" на 294 тыс. грн из-за трансляции песни о морфлоте РФ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал ООО "Телерадиокомпания "Шансон" на 294 тыс. грн. в связи с фактом популяризации и пропаганды военно-морских сил государства-агрессора.

"Радиостанция "Шансон" получила от Национального совета санкцию - штраф (25% от лицензионного сбора, 294 тыс. грн) за трансляцию песни Дениса Майданова "Тихий океан", - написал на своей странице в соцсети Facebook член Нацсовета Сергей Костинский в четверг.

Как сообщалось, в ноябре Нацсовет назначал внеплановую проверку ТРК "Шансон" в связи с эти фактом.

Нацсовет уже назначал внеплановую проверку этого вещателя в августе 2016 года по схожим причинам. В эфире радиостанции была зафиксирована трансляция музыкального произведения Арины Крамер "Сегодня все спокойно", в котором были следующие строки: "Солдат своей страны, ты заслужил награду [...] Я так горжусь тобой, когда мундир ты достаешь, и в дом друзья приходят в августовский праздник. Я счастлива, когда гитару в руки ты берешь, и льются песни русского спецназа... "

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