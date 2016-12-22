Минэнергоугля намерено увеличить цену на добываемый на госшахтах уголь - Насалик

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует увеличить отпускную цену на добываемый на государственных шахтах уголь, заявил глава ведомства Игорь Насалик.

"Цена на уголь будет увеличена", - сказал он на пресс-конференции в Киеве четверг.

В то же время министр не уточнил, с какого периода и на сколько планируется увеличить цену на энергетический уголь, добываемый госшахтами.

И.Насалик отметил, что НКРЭКУ в расчетах оптово-рыночной цены (ОРЦ) электроэнергии на 2017 год увеличила цену энергоугля на 25% – с 1390 грн до 1736 грн/тонна.

Министр также заявил, что государство планирует развивать угледобычу на территории страны, обеспечив вложения в материально-техническую базу госшахт.

Как сообщалось, НКРЭКУ при расчете топливной составляющей для ТЭС на 2017 год учла индекс АРІ2 на условиях CIF в основных портах Западной Европы на период декабрь 2015-го – ноябрь 2016 года, среднее значение которого составило $56,48/тонна, а также средняя ставка фрахта перевозки угля в украинские порты в размере $8,52/тонна и средняя цена перегрузки угля в порту в размере $7,21/тонна. Таким образом, учтена среднерыночная цена угля на европейском рынке с доставкой в Украину в размере $72,21/тонна.