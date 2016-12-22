Насалик считает саботажем работу "Центрэнерго" минимальным составом

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик считает саботажем работу ПАО "Центрэнерго" минимальным составом генерирующего оборудования, заявил он на итоговой годовой конференции в Киеве в четверг.

"Этот вопрос я задаю "Центрэнерго" каждый день (почему объемы угля на складе растут, однако дополнительные блоки не включаются в работу - ИФ). Они отвечают: "Мы накапливаем запасы". Считаю это саботажем", - сказал он.

Как сообщалось, тарифы на отпуск электроэнергии тепловыми электростанциями в данный момент существенно возросли по сравнению с началом года.