Украина подтверждает план строительства завода ТВС для АЭС – Насалик

Украина в рамках политики по переводу энергосектора на собственное сырье и ухода от зависимости от его поставок из России построит завод по производству ядерного топлива, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Есть три компании, готовые принять участие в конкурсе: китайская компания, которую мы допустили, Westinghouse и французская компания, которую я пока не хочу называть", – сказал он на пресс-конференции в Киеве четверг.

Министр отметил, что в текущем году из 13 поставок топлива для украинских АЭС четыре поставки осуществила компания Westinghouse, что составляет практически 30%.

"Ядерная энергетика готова перейти на него (топливо Westinghouse – ИФ) в полной мере. Это подтверждается переходом пятого блока Запорожской АЭС и работа Южно-Украинской АЭС", - заявил министр.

Как сообщалось, до аннексии Россией Крыма Украина планировала строительство в Кировоградской области завода по фабрикации ядерного топлива на основе технологии российской топливной компании "ТВЭЛ". Было создано ЧАО "Завод по производству ЯТ", в котором украинскому госконцерну "Ядерное топливо" принадлежит 50% плюс 1 акция в предприятии, "ТВЭЛ" – 50% минус 1 акция.

Предполагалось, что завод уже в 2015 году должен был приступить к производству ТВЭЛов и ТВС, а также циркониевых комплектующих и комплектующих из нержавеющей стали, в 2020 году – к изготовлению топливных порошков и таблеток. Общая стоимость строительства завода оценивалась в $450 млн.

В феврале 2016 года Госинспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) не удовлетворила заявление ЧАО "Завод по производству ЯТ" на получение лицензии для проведения работ по сооружению топливного завода. В то же время в годовом отчет "ТВЭЛ" было заявлено, что компания готова вернуться к реализации проекта в Украине на прежних условиях.